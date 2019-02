Dalende verkopen China zitten AkzoNobel dwars

De jaaromzet van AkzoNobel kwam 4 procent lager uit op bijna 9,3 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten was de omzetdaling ten opzichte echter 1 procent. Daar hield de verfmaker, die afgelopen jaar de verkoop van de bedrijfstak Specialty Chemicals afrondde, onder de streep 410 miljoen euro van over. Dat was in 2017 nog 443 miljoen euro.

Meer financieel nieuws dagelijks via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!