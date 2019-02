Alcoholvrije bier geeft impuls aan Heineken-verkopen

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwer Heineken heeft afgelopen jaar met name met bier van zijn eigen merk goed geboerd. Volgens topman Jean-François van Boxmeer betekende de groei met bijna 8 procent de beste prestatie van het merk Heineken in ruim tien jaar tijd, geholpen ook door de 0.0-variant die inmiddels in 38 landen beschikbaar is.