Vopak voelt zwakkere vraag uit oliesector

Over de laatste drie maanden van 2018 bedroeg de omzet 317 miljoen euro, tegenover 324,5 miljoen euro in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Als gevolg van de mindere vraag bij olieklanten daalde ook het operationele resultaat (ebitda), geschoond van eenmalige baten. Dat resultaat bedroeg 180,7 miljoen euro, tegen 192,7 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2017.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 80,4 miljoen euro, tegen een kwartaalverlies van 200.000 euro een jaar eerder.

"Kritische analisten claimen dat Vopaks terminals minder gevuld zijn door toegenomen concurrentie, en dat Vopak niet meer met kop en schouders boven die concurrentie uitsteekt."

Dat concludeert DFT-verslaggever Edwin van der Schoot

„Vopak heeft een licht teleurstellend vierde kwartaal achter de rug, maar zal de komende jaren veel nieuwe terminals op de markt brengen. De omzet en de winst kan daardoor volgens UBS-analisten in 2019 met 10,5% stijgen. Het bedrijf zal wel de bezettingsgraad van zijn terminals omhoog moeten krijgen, die hangt nu op ’slechts’ 85%. Analisten van Degroof Petercam claimen dat Vopaks terminals minder gevuld zijn door toegenomen concurrentie, en dat Vopak niet meer met kop en schouders boven die concurrentie uitsteekt.”

Volg op twitter @evdschoot