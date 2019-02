'Aegon bereid tot Vivat-overname met investeerder'

,,Het is een mogelijkheid en we gaan naar alle mogelijkheden kijken. We zouden best bepaalde stukken met een partner kunnen kopen. We gaan met een volledig open mind het proces in'', aldus Wynaendts. Het gesprek van de krant met de verzekeraar vond voor de stille periode naar de jaarcijfers plaats. Aegon opent donderdag de boeken.

Naar verluidt is het Vivat-verkoopproces vorige maand van start gegaan. Ook branchegenoot ASR en verschillende investeringsmaatschappijen zouden geïnteresseerd zijn.