AkzoNobel voelt Chinese tegenwind

AkzoNobel heeft net als zijn concurrenten PPG (Sigma) en Shermwin-Williams (Valspar) last van achterblijvende economische groei in China en stijgende grondstofprijzen. In het vierde kwartaal verkocht AkzoNobel 7% minder verf. Zonder China zou het volume met 2% zijn gedaald. De jaaromzet daalde met 4% tot €9,3 miljard.

,,Ondanks sterke tegenwind hebben we goede vooruitgang geboekt bij onze Winning together-strategie: 15 bij 20 met een hoger bedrijfsrendement van 9% in het vierde kwartaal ten opzichte van 8,4% in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor en 10,6% in de tweede helft van het afgelopen jaar versus 9,2% in dezelfde periode in 2017”, zegt ceo Thierry Vanlancker van AkzoNobel.

Die strategie van prijsverhogingen en kostenbesparingen vertaalt zich dan ook direct naar het bedrijfsresultaat. Hoewel dat op jaarbasis verslechterde, lag die in de laatste drie maanden van 2018 behoorlijk hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal afgelopen jaar kwam die uit op €181 miljoen, €3 miljoen meer dan de laatste drie maanden van 2017.

"Last van stagnerende Chinese economie"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp

,,Net als de concurrentie heeft AkzoNobel last van de stagnerende Chinese economie en hogere grondstofprijzen. De verfmaker wist eerder een overnamebod van PPG af te slaan, maar de vraag is of in deze markt drie grote speler op eigen benen kunnen blijven staan."

AkzoNobel verkocht afgelopen jaar zijn chemietak Specialty Chemicals aan de Amerikaanse durfinvesteerder Carlyle en het Singaporese staatsfonds CIG. ,,Wij zijn nu een bedrijf dat gefocust is op verf en coatings”, zegt Vanlancker. ,,Wij blijven investeren in groei en deden in 2018 meerdere acquisities, zoals Fabryo in Roemenië, Xylazel in Spanje, Colourland Paints in Maleisië en de AkzoNobel Swire Paint joint venture in China. Deze deals helpen ons om AkzoNobel uit te bouwen tot marktleider.”