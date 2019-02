'Damrak verwerkt weer cijferstroom'

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten dat China heel graag een handelsdeal wil sluiten. Een Amerikaanse delegatie is momenteel in Peking voor handelsoverleg. Trump zou ook bereid zijn de deadline op te schuiven en verwacht nog altijd op ,,bepaald moment" met zijn Chinese collega Xi Jinping af te spreken.

ABN AMRO boekte vorig jaar minder winst dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal ging de winst zelfs meer dan 40 procent omlaag. Toch ziet de bank kans om extra dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

Minder verf

AkzoNobel verkocht vorig jaar minder verf. Dat is onder meer te wijten aan afnemende verkopen in China, na een bijzonder sterk 2017. Met prijsstijgingen wist het verfconcern stijgende materiaalkosten grotendeels te compenseren, maar wisselkoerseffecten zaten het bedrijf dwars.

Bierbrouwer Heineken bracht afgelopen jaar meer bier aan de man. Volgens topman Jean-François van Boxmeer waren de operationele winstmarges wat minder. Dit kwam onder meer door stijgende grondstofprijzen, wisselkoerseffecten en inspanningen die Heineken doet om de recent overgenomen activiteiten in Brazilië te stroomlijnen.

Zwakkere vraag

Vopak zag de omzet in het vierde kwartaal afnemen. Het tankopslagbedrijf wijt die daling een zwakkere vraag vanuit de oliesector. Takeaway.com kwam ook met cijfers. Het bedrijf achter onder meer maaltijdbezorger Thuisbezorgd leed afgelopen jaar minder verlies en zag de omzet flink stijgen.

Aan het overnamefront zei topman Alexander Wynaendts in een gesprek met Het Financieel Dagblad dat Aegon openstaat voor een overname van concurrent Vivat in samenwerking met een private-equitypartij. Naar verluidt is het Vivat-verkoopproces vorige maand van start gegaan. Ook branchegenoot ASR en verschillende investeringsmaatschappijen zouden geïnteresseerd zijn.

Advieswijziging

Het aandeel Eurocommercial Properties zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor het vastgoedbedrijf terug.

De euro noteerde op 1,1332 dollar, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 53,61 dollar. Brent kostte 1 procent meer op 63,04 dollar per vat.