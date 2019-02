Tele2 ziet meer kostenvoordeel in overname

Met de inlijving van Com Hem in november kreeg Tele2 er in één klap een miljoen tv-klanten bij. Tele2 zegt nu nieuwe mogelijkheden te hebben ontdekt om na de samenvoeging in de kosten te kunnen snijden. Er wordt nu gerekend op een kostenvoordeel van 1,35 miljard Zweedse kroon, zo'n 129 miljoen euro tegenover 900 miljoen kroon bij een eerdere voorspelling.

Het bedrijfsresultaat kwam in het vierde kwartaal uit op 1,96 miljard kroon. Dat is meer dan waar analisten op hadden gerekend en 49 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met een kwart tot 7,1 miljard kroon. Onder de streep resteerde een verlies van 339 miljoen kroon.

De Nederlandse tak van Tele2 wordt sinds de samensmelting met T-Mobile Nederland niet meer in het rapport vermeld. Tele2 is voor 25 procent eigenaar van het Nederlandse fusiebedrijf.