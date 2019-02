'Heineken beter dan verwacht'

De groei van het operationeel resultaat (ebit) van Heineken was afgelopen halfjaar nog altijd ,,erg sterk'', menen de Jefferies-marktkenners. Ze wijzen verder op de voortdurende sterke groei in Brazilië en de grotere verkopen van het Heineken-merk als positief nieuws.

Volgens Jefferies is het ook verstandig dat Heineken een autonome groeiverwachting voor het operationeel resultaat geeft, in plaats van verbeteringen van de marge wat ,,veel ruis opleverde''.

Zakenbank

KBC benadrukte dat met name de operationele winst hoger uitviel dan geraamd. Voor 2019 is de zakenbank iets positiever gestemd. Daarmee is de prognose van bank meer in lijn met de gemiddelde consensus, aldus KBC. De marktvorsers kijken daarbij onder meer naar de potentie op de langere termijn in opkomende markten.

ING was vooral te spreken over de autonome omzetgroei van ruim 6 procent. Daarmee presteerde Heineken ruimschoots beter dan voorzien. Lichtpuntje was verder de beter dan verwachte prestatie in Europa. Daarentegen deed Heineken het in Noord-Amerika weer iets minder dan waar op werd gerekend.

Jefferies heeft een buy-advies voor Heineken en KBC een accumulate-advies. Bij ING houden ze vast aan het hold-advies. Het aandeel Heineken noteerde woensdag omstreeks 10.00 uur 4,7 procent hoger op 85,14 euro. Daarmee was Heineken de sterkste stijger in de AEX-index.