Sweco profiteert in Nederland van goede markt

De brutowinst (ebita) steeg naar 31 miljoen kroon, omgerekend bijna 3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode in Nederland nog 18 miljoen kroon. De omzet steeg van 459 miljoen kroon naar 520 miljoen kroon. Het onderdeel ligt volgens het Zweedse moederbedrijf goed op koers voor aanhoudende groei.

Voor Sweco als geheel was sprake van het beste vierde kwartaal ooit. De omzet steeg van 16,7 miljard naar 18,7 miljard kroon. De ebita ging van 1,5 miljard naar 1,7 miljard kroon. De nettowinst ging van 1,2 miljard naar 1,3 miljard kroon.