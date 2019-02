Column: AEX Drieluik

Nu gaat het er niet om wie uiteindelijk gelijk krijgt, het is veel belangrijker om de route te volgen die voor u van belang is. Voor de een is dat de dagelijkse route, voor de ander de weekroute en dan is er ook nog de maandroute. Voor een ieder dus een andere beleving over dezelfde AEX. Ik zal alle drie tijdvensters voor u duiden met uiteraard mijn TA coaching aanbeveling.

Korte termijn stabilisatie

We bekijken uiteraard de drie grafieken door dezelfde marktlens, anders worden appels met peren vergeleken en dat mag niet de bedoeling zijn. Laat ik beginnen met de dagkaart, bestemd voor de kort-op-de-bal spelers die redelijk snel in- en uitstappen. Zij hebben wat de AEX index betreft vanaf begin dit jaar een uitstekend resultaat kunnen boeken. Rond 480 gaf mijn swingteller als versnellingsmeter aan dat een rebound naar de gemiddelde lijn als trendindicator op 505 aanstaande was. Die opleving kwam er ook, naadloos opgevolgd door een breakout beweging boven de gemiddelde lijn (de SMA lijn) tot aan ruim 538. Dit laatste ging gepaard met een tweede blauwe upswing. Na een blauwe swing volgt enige stabilisatie, samen met een rode swing, ofwel een correctiefase volgens mijn Dashboard spelregels. De correctie is thans zichtbaar als stabilisatie rond 535. Er is ruimte tot mogelijk 513, tenzij de genoemde 538 weerstand wordt geslecht. Het is even aanzien of er een diepere correctie komt, of dat de bulls de weerstand slechten om met een nieuwe blauwe upswing de volgende weerstand op 554+ gaan opzoeken. Op dit tijdvenster is dan ook een zijlijn positie te overwegen om vervolgens na een dip of bij een uitbraak weer koopposities in te nemen.

SMA weerstand

Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat de bulls bijna bij de SMA lijn, de trendindicator rond 538, zijn aangekomen. Deze SMA doet dienst als dynamische trendlijn en kan derhalve de hiervoor genoemde bullenparade een halt toeroepen. Alle indicatoren staan in de plus, dus een doorbraak boven de gemiddelde lijn is ook een optie. Anders gezegd, er op of er onder voor de bulls. Zij moeten komende week aantonen welke route zij gaan volgen. Komen ze met een zwarte candle tegen de SMA, dan is een dip naar 513 tot 505 zeer goed denkbaar. Die dip zou dan de rechter schouder kunnen worden van een Hoofd-Schouder bodempatroon en dat is weer interessant voor de maandchart die ik zo zal bespreken. Mochten de bulls geen extra aanloop nodig hebben en de 538 weerstand uitnemen, dan komt de weg vrij naar 577. Op dit tijdvenster mogen rebounders hun positie aanhouden en bij een break boven 538 zelfs uitbreiden. Trendbeleggers mogen dan ook aanhaken, want boven 538 wordt immers de eerste stap gezet in een verse uptrend met als eerste koersdoel de 577 passage. Mocht er komende week daarentegen een zwarte candle worden geformeerd, dan kunnen rebounders overwegen hun winsten veilig te stellen. Trendbeleggers blijven dan in de wachtkamer.

Lange termijn UP status

En dan hebben we nog de maandkaart voor de lange termijn beleggers. Hoe is hun beleving betreffende het verloop van de AEX? Ook wat twijfels en onzekerheden zoals op het dag- en weekveld? Nee, zij mogen een positief oordeel afgeven, lees maar verder.

Januari werd afgesloten met een solide witte candle keurig vastgeplakt op de gemiddelde lijn, hetgeen een eerste indicatie van bodemvorming is. De maand februari is in volle gang en het ziet er naar uit dat de bulls opnieuw een witte candle produceren, nu ondersteund door de swingteller die mogelijk op +1 springt en de RSI die de 50-lijn opwaarts kruist. Volgens de spelregels van het Dashboard beleggen impliceert dit niet alleen een hernieuwde UP status, ofwel een verwachte stijging binnen de stijgende trend, maar ook een Enter Long coaching aanbeveling. Anders gezegd, de grafiek herbergt koopkansen voor lange termijn beleggers, die willen profiteren van een hernieuwde aanval van de bulls richting de 577 top. En stel nu eens dat de bulls de 577 weerstand slechten om een nieuwe hogere top te plaatsen, welk niveau zou dan gehaald kunnen worden? Durft u al te denken aan 700+?

