Beurs: ABN Amro op het strafbankje

In de tweede helft van de middag zorgden de Amerikaanse inflatiecijfers nog wel voor iets van een opleving aan de Amsterdamse beurs. Uiteindelijk sloot de AEX op 536,3 punten, 0,4% hoger dan dinsdag.

Europa

De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 728,9 punten. Elders in Europa maakten de beurzen vergelijkbare bewegingen. In Duitsland en Frankrijk worden ook plussen van 0,5% en 0,4% genoteerd, de FTSE100 in Londen ging zelfs richting de +0,8%.

Beleggers zijn na de Amerikaanse prijsstijgingen eens te meer gerustgesteld over eventuele renteverhogingen van centrale bank Fed. Met een kerinflatie van 1,6% (prognose: 1,5%) op jaarbasis, zal Jerome Powell geen extra haast krijgen om de rente op te krikken, verwacht macro-econoom Stefan Koopman van Rabobank.

Geduld

„We zien na het bekend worden van de cijfers een ietsjes sterkere dollar, maar de Fed heeft eerder al gezegd dat ze heel geduldig zal zijn met het verhogen van de rente. Dat geduld is nu niet minder geworden”, schat Koopman in.

In Amerika is het ook nog eens de vraag of president Donald Trump zijn hakken in het zand zal zetten rond de grensbewaking, en daarmee een nieuwe ’shutdown’ van de federale overheid forceert. Vanmiddag lijkt hij weer richting een akkoord te bereiken, en Koopman denkt dat het ook niet tot een overheidssluiting komt. „Trump heeft gezien dat het midden- en kleinbedrijf heel negatief werd van de vorige shutdown, dat wil hij vast niet nog een keer.”

ABN Amro

Vanochtend stond de Amsterdamse beurs in het teken van vier hoofdfondsen die hun jaarcijfers presenteerden. ABN Amro was daarbij de negatieve uitzondering. Tegenover de mooie plussen van Heineken (+6%) en Akzo Nobel (+3,3%) stond de bank rond uiteindelijk 7,7% in het rood.

Handelaren konden het (alcoholvrije) glas heffen op Heineken, dat beter dan verwachte resultaten naar buiten bracht. „Een verrassing na de magere cijfers van de concurrentie”, oordeelt Chris Jongbloed, handelaar bij Saxo Bank. „Ik kan me goed voorstellen dat beleggers hun stukken AB Inbev, dat het toch minder deed, inruilen voor Heineken.”

Teleurstelling

Ook Akzo Nobel, bekend van verfmerken Flexa en Sikkens, versloeg de concurrentie, en wordt daarvoor beloond. Maar tegenover die twee meevallers staat de grote teleurstelling over ABN Amro. „Het vierde kwartaal van de bank is niet wat beleggers ervan verwachtten”, zegt Jongbloed. „De opbrengst kachtelt achteruit door zaken als voorzieningen voor het afscheid nemen van personeel.”

Toch zal de dip een tijdelijke blijven, is Jongbloeds inschatting. „Zo slecht zijn de resultaten niet, en het aandeel is nu ook gewoon een koopje.”

Vopak keek tegen een verlies van 2,4% aan. De zwakkere vraag vanuit de oliesector speelde het tankopslag in het vierde kwartaal parten.

Enthousiast

Bij de middelgrote fondsen moest Takeaway.com 0,3% afstaan. Het flink teruggedrongen jaarverlies en de sterke omzetgroei kwamen niet als een verrassing voor beleggers. Ingenieursonderneming Arcadis (-1,1%) deed een stap terug na de koerssprong van een dag eerder. Bij de kleinere aandelen ging Wessanen nog eens 6,3% vooruit. De voorgaande dag knalde voedingsconcern al omhoog na enthousiast ontvangen resultaten.

