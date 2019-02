Oslo Børs beoordeelt nieuw bod Euronext snel

De beursuitbater in Noorwegen heeft verder besloten geen dividendvoorstel te doen over het afgelopen jaar, gezien de overnamebiedingen van Euronext en het rivaliserende bod van het Amerikaanse Nasdaq. Sinds de meest recente stap, het opvoeren van het bod van Euronext op maandag, is er tussen Oslo Børs en de partijen geen contact geweest, aldus topvrouw Bente Landsnes

Oslo Børs voerde vorig jaar de omzet met ruim 5 procent op tot circa 1 miljard Noorse kroon, omgerekend ruim 100 miljoen euro. De winst viel met 347 miljoen kroon iets lager uit dan in 2017 toen het beursbedrijf een resultaat van 357 miljoen kroon in de boeken zette.