'Opname Adyen in MSCI-index geen adequate steun'

De marktvorsers wijzen er verder op dat Adyen in november, toen het onverwacht niet was opgenomen in de MSCI-index, hard onderuit ging. Aangezien het aantal vrij verhandelbare aandelen sindsdien is toegenomen, komt de MSCI-beslissing volgens de kenners niet als een verrassing.

KBC blijft rondom Adyen meer ,,neerwaartse risico's'' zien, zo stellen ze in een notitie zonder dit verder te specificeren. De analisten hanteren een reduce-advies op het aandeel en een koersdoel van 555 euro. Woensdag omstreeks 09.20 uur noteerde het aandeel 0,2 procent hoger op 652,40 euro.