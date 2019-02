'Vierde kwartaal Vopak zwakjes'

Zowel de jaar- als kwartaalopbrengsten van Vopak daalden, evenals de operationele winst (ebitda). Volgens KBC Securities waren de kwartaalresultaten over het algemeen in lijn met de verwachtingen. Het voorgestelde dividend van 1,10 euro per aandeel ligt wel wat hoger dan de gemiddelde verwachtingen en ook de operationele kosten liggen iets boven de consensus.

ING deelt het optimisme van Vopak over 2019 en denkt dat het bedrijf zijn operationele winst inderdaad kan opkrikken. Die positieve noot is echter niet ingegeven door de resultaten van het voorbije kwartaal, maar op de verwachte uitbreiding dit jaar. Analisten van de bank wijzen er verder op dat Vopak zich goed heeft voorbereid op nieuwe regelgeving voor scheepsbrandstof die in 2020 ingaat. Of die ijver ook in dat jaar nog vruchten afwerpt, is volgens ING overigens nog de vraag.

Zowel KBC als ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 45 euro voor Vopak. NIBC geeft een buy-advies en koersdoel van 50 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 10.20 uur 1,4 procent lager op 43,40 euro.