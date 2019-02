'Brutomarge Takeaway volgens verwachting'

Aangezien Takeaway in januari al met cijfers over de omzet en het aantal bestellingen kwam, keken de marktvorsers naar onderliggende cijfers. Daaruit komt naar voren dat de vergelijkbare brutowinstmarge uitkomt op 82 procent, gelijk aan de doorsnee verwachting.

ING nam ook de geografische verdeling van het operationele resultaat (ebitda) onder de loep. Volgens de analisten is het verlies in Duitsland kleiner dan verwacht. In Nederland voldoet het bedrijfsresultaat aan de verwachtingen, terwijl het verlies in overige markten hoger uitvalt dan geraamd. Dat laatste is het gevolg van hogere investeringen voor groei in nieuwe markten.

ING hanteert een buy-advies voor Takeaway, bij een koersdoel van 76 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.00 uur 0,8 procent hoger op 60,10 euro.