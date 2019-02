Ceo Air France KLM voor geheim overleg in Nederland

De timing van het bezoek is pikant, omdat er een machtsstrijd woedt om de herbenoeming van president-directeur Pieter Elbers van KLM. De laatste is het formele aanspreekpunt van de vakbond. KLM wil niet reageren.

Ben Smith wil volgens ingewijden van van Elbers af, omdat hij KLM zelf vanuit Parijs wil besturen. Elbers, die staat voor het Nederlandse belang, is daarin een obstakel.

Ⓒ STOFFELS, ANKO

’Onrust in niemands belang’

De VNV zegt Smith en de rest van de top van Air France-KLM vandaag op het hart te hebben gedrukt dat de langetermijnbelangen van de luchtvaartcombinatie het belangrijkste moeten zijn. De ontstane onrust over de positie van Elbers, wiens termijn binnenkort afloopt, is daarbij in niemands belang, meent de pilotenvakbond.

Bovendien wijzen de Nederlandse vliegers erop dat KLM veel beter draait dan Air France en dat het onlogisch zou zijn om bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in te grijpen terwijl er nog geen verbeteringen bij Air France te melden zijn. ,,Het nu niet verlengen van het contract van de heer Elbers zal juist leiden tot grotere onrust'', stelt de VNV. Bovendien leidt het af van het einddoel van ,,langzame, stapsgewijze vergroting van de samenwerking met de juiste mate van autonomie voor KLM''.

Herbenoeming

De VNV heeft nog geen openlijke steun betuigd aan Elbers. Volgens de VNV-zegsman is de herbenoeming van de KLM-baas een zaak van de ondernemingsraad, die met de herbenoeming van Elbers heeft ingestemd.

Er is onder de KLM-vliegers ongenoegen over de stilte vanuit de vakbond rond de herbenoeming van Elbers. „De huidige stilte vanuit Badhoevedorp kan dan ook nauwelijks nog in het belang van de KLM-vliegers worden gezien”, zegt Ruud Hijman op een pilotenforum. De vliegers maken zich bezorgd over een mogelijke greep in de kas vanuit het moederconcern, waardoor KLM haar hand moet ophouden in Frankrijk als ze voortaan wil investeren in bijvoorbeeld nieuwe vlietuigen. „Er is duidelijk sprake van een mogelijke aanval op de bestuursstructuur van KLM. Met een structureel slecht draaiende moeder, een onlangs afgesloten cao aan Air France-zijde die in ieder geval géén directe aanleiding geeft om enige efficiencyverbeteringen snel te verwachten, kun je je afvragen waarom het zo stil is.”

Ⓒ STOFFELS, ANKO

Zetel

De piloten zijn de grootste Nederlandse aandeelhouder van Air France KLM. Ooit is afgesproken dat de vliegers ook een zetel krijgen in het hoofdbestuur, maar tot dusverre is dat uitgebleven. „Ik ben er van overtuigd dat de VNV de zelfstandigheid van KLM nooit zou uitruilen voor goodies zoals een zetel in de board”, zegt Coen van Uden op een pilotenforum. De VNV-zegsman stelt tegenover De Telegraaf dat de zetel-kwestie los staat van de herbenoeming van Elbers en de huidige dynamiek.

Ⓒ STOFFELS, ANKO