Column: Veel obligaties kopen nergens voor nodig

Onder leiding van Jerome Powell koopt de Fed voor recordbedragen obligaties op. Ⓒ REUTERS

Jarenlang hebben centrale banken geroepen dat het onwenselijk was dat zij de enige waren die stimulerende maatregelen namen. Overheden moesten ook wat doen. Waarom het na de eurocrisis van 2012-2013 überhaupt nodig was om de economieën oppeppers te geven, was overigens geheel onduidelijk. Monetaire autoriteiten en overheden moeten stimuleren tijdens recessies, afremmen in tijden van hoogconjunctuur en verder de economie zo veel mogelijk met rust laten.