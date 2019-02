Lichtreus Osram bevestigt verkoopgesprek

Er vindt boekenonderzoek plaats en er zou een mogelijk bod voor eind maart gedaan kunnen worden.

Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.

De eerdere geruchten over een overname zijn niet nieuw, en Osram heeft zelf ook al laten weten open te staan voor „alle soorten nieuwe investeerders, als ze maar achter onze strategie staan”.

In november meldde Bloomberg al dat Bain Capital interesse in de lampenmaker zou hebben.

Zakenkrant Financial Times meldde een paar weken later de vermeende interesse van Carlyle.

Osram heeft, net zoals concurrenten, veel last van een verminderde vraag in de verlichtingsmarkt. Het bedrijfs is op de beurs $3,9 miljard waard, na een halvering van de koers in het afgelopen jaar.

Ook de vraag naar autolampen door grote automakers loopt terug. Op de beurs in Amsterdam ging branchegenoot Signify tot 3 procent omhoog na de berichtgeving over een mogelijk bod op zijn rivaal.