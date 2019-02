Aegon en NN in kopgroep met gevoeligheid obligatierente VS

Aegon dat zeer actief is met activiteiten in Amerika is koploper met een gevoeligheid van 80% voor de ontwikkeling van de rente op 10-jarige Amerikaans schatkistpapier. Branchegenoot NN Group staat verassend genoeg op de derde plaats met een correlatie van 68% in vergelijking met de langlopende rente in de VS.

De Franse verzekeraar AXA die een vergelijkbaar profiel heeft als Aegon neemt de tweede plek in met een correlatie van 73%. De Amerikaanse bank Bank of America is terug te vinden op de vierde stek met een rentegevoeligheid van 64%.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de langlopende Amerikaanse rente in de voorbije maanden flink is afgekomen doordat de markt er sterk rekening mee houdt dat de Federal Reserve dit jaar niet meer in actie zal komen met nieuwe rentestappen.