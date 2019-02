DeGiro dijt uit, directeur treedt terug

Esmond Berkhout, het huidige hoofd operationele zaken, is aangesteld interim-ceo. DeGiro voegde vanwege de expansie een bestuurslid toe.

Dat meldt de Amsterdamse broker, die per jaar €50 miljard aan transacties verwerkt, in zijn jaaroverzicht.

De jaaromzet van het bedrijf dat in achttien landen actief is bedroeg €54,72 miljoen bij 358.062 actieve rekeningen.

Inclusief alle retailtransacties voor particulieren stelt DeGiro nu bijna 40% te zijn gegroeid naar 17,4 miljoen transacties.

Aan het einde van het jaar stond het aantal actieve beleggersrekeningen op iets meer dan 358.000, een toename van 45%.

Afkoeling door Brexit

Over nettoresultaten meldt de broker zoals afgelopen jaren vrijwel niets, behalve dat het in alle kwartalen van 2018 een positief resultaat boekte.

Bekijk ook: Online broker Lynx koopt TradersOnly

Het vierde kwartaal zag DeGiro de aanwas van het aantal klanten wel afremmen, doordat beleggers afwachtender werden.

Het verwacht „dat deze situatie nog wel even aanhoudt, in ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk”, stelt het in zijn persbericht.

Esmond Berkhout, het huidige hoofd operationele zaken, is aangesteld interim-ceo. In het bestuur is Andreas Holmberg toegevoegd naast Peter Verberne. Michael Enthoven en Ben Knüppe vormen de raad van commissarissen.

Meer financieel nieuws via je e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: DeGiro blijft met opties de goedkoopste

Bekijk ook: Groeiend DeGiro verhoogt prijzen