Topman Twitter zegt sorry

Dorsey deed zijn uitspraken in een ’Twitter-interview’ met technieuwsmedium Recode. „We hebben vooruitgang geboekt, maar het was sporadisch en voelde niet als genoeg. We hebben de meeste last op de schouders van de slachtoffers gelegd – een flinke flater.”

De Twitter-topman is niet blij met het feit dat Twitter soms niet meer is dan een ’echokamer’, waarin gebruikers alleen maar hun eigen mening steeds harder horen en waarin woede en kortetermijndenken worden gestimuleerd. „Is dat te repareren? Ik denk dat we een hoop kunnen doen.”

Twitter, maar ook bedrijven als Facebook, hebben de laatste jaren flink wat kritiek gekregen over onder meer hun rol in de campagne voor de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen werd er via de sociale netwerken veel desinformatie, fake news, verspreid.