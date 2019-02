Nooit meer aandelen aan toonder

Voordeel voor de eigenaar was dat hij anoniem kon blijven. Een nadeel, bij de klassieke versie van aandelen aan toonder, was dat je bij verlies, diefstal of brand ook meteen je gehele bezit kwijt was.

De nieuwe wet bepaalt dat de fysieke toonderstukken worden afgeschaft. „Hierdoor wordt anonieme overdracht niet meer mogelijk”, aldus de Kamerstukken. De wet maakt zo de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk. Voortaan kunnen alleen nog effecten worden verhandeld via een effectenrekening die men aanhoudt bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming.

Van beursgenoteerde bedrijven mogen al sinds 1 januari 2011 geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn

Met de wet geeft Nederland opvolging aan internationale aanbevelingen in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de strijd tegen terrorisme.

Bekijk ook: Aandelen aan toonder niet meer anoniem