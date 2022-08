Twitter moet Elon Musk klein deel gevraagde informatie geven

Waarom Twitter wel gegevens moet overhandigen van deze ene persoon, Kayvon Beykpour, werd niet direct duidelijk. Beykpour werd in mei onverwacht weggestuurd bij Twitter, waar hij al jaren de leiding had over de ontwikkeling van consumentenproducten. Hij werkte sinds 2015 bij het socialemediabedrijf, dat toen de door hem opgezette live-videoapp Periscope kocht.

Geautomatiseerde accounts

In zijn laatste functie was Beykpour de eindverantwoordelijke voor het laten toenemen van het aantal Twitter-gebruikers. Musk stelt dat onder de gebruikers veel meer geautomatiseerde accounts, of bots, zitten dan Twitter zelf zegt. Dat is volgens hem de reden om af te zien van de overname van Twitter voor zo’n $44 miljard.

Twitter zegt dat Musk er zelf voor heeft gekozen om geen boekenonderzoek te doen en dat hij ook voordat hij zijn bod op Twitter deed al vraagtekens zette bij het aantal bots op de berichtendienst. Bovendien lag er volgens Twitter geen afspraak dat twijfel over het aantal gebruikers een reden zou om van de overname af te zien. Twitter wil dan ook dat de rechter Musk houdt aan het door hem gedane overnamebod.