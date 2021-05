Premium Verhalen achter het nieuws

Tamara werd slachtoffer van de toeslagenaffaire: ‘De ellende begint nu weer opnieuw’

In 2020 spraken wij Tamara (42, gescheiden, drie kinderen), een van de gedupeerden in de toeslagenaffaire. Ze had net haar oudste zoon (13) verloren, toen de Belastingdienst in 2013 het gezin een vette rekening stuurde. Het blijkt nu dat veel gedupeerden nog in afwachting zijn van de compensatie die...