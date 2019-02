Nu ook Starbucks-cupjes in de supermarkt

-

In totaal komen er wereldwijd nieuwe 24 koffieproducten op de markt onder het merk Starbucks. Het assortiment, te koop bij grootgrutters of onlinewinkels, vloeit voort uit een miljardendeal die de keten vorig jaar mei met Nestlé sloot. Voor 7,2 miljard dollar verkreeg het Zwitserse concern de rechten op de verkoop van alle Starbucks-producten buiten de filialen van de keten zelf. Direct drinkbare drankjes, zoals de ijskoffie die al in de schappen ligt, vallen niet onder de overeenkomst.

Nederland is een van de eerste landen waar Starbucks-koffie in de supermarkt zal concurreren met koffie van andere merken. De grootste verwachtingen heeft Nestlé, onder meer eigenaar van Nescafé en Nespresso, van de samenwerking in Noord-Amerika. De Zwitsers hopen daar meer cups voor hun koffiemachines te verkopen nu er een voor Amerikanen bekend logo op prijkt.