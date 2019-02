Unibail wil meer winkelcentra kwijt in Europa

De aangepaste terugkerende winst per aandeel (AREPS) bedroeg vorig jaar 12,92 euro per aandeel, een stijging van ruim 7 procent vergeleken met 2017. URW had hier zelf een bandbreedte afgegeven van 12,75 tot 12,90 euro per aandeel. De terugkerende nettowinst ging met bijna 40 procent omhoog tot meer dan 1,6 miljard euro.

Dit vindt DFT-verslaggever Pieter van Erven Dorens:

„Unibails winstprognose voor 2019 lijkt wat mager. Dat ligt mede aan moeilijke marktomstandigheden in zijn nieuwe markten in de VS en het VK, meldt Unibail vandaag. In de VS zijn de huurinkomsten gedaald, al is de situatie beter dan een half jaar geleden. Op andere fronten wil de vastgoedreus zich duidelijken wapenen voor mindere tijden. Het percentage geleend geld moet verder omlaag en in continentaal Europa wil Unibail de komende twee jaar voor €4 miljard aan winkelcentra afstoten, een verdubbeling ten opzichte van eerder plannen. Gezien de huidige beperkte interesse van beleggers voor winkelvastgoed zal het een hele klus worden om voor die winkels goede prijzen te krijgen.

De netto huurinkomsten klommen op vergelijkbare basis met 4 procent tot bijna 2,2 miljard euro. De totale waarde van de vastgoedportefeuille lag eind december op 65,2 miljard euro. Het dividend is 10,80 euro per aandeel.

URW gaf aan voor dit jaar op een AREPS-winst te rekenen van 11,80 tot 12 euro per aandeel, met een onderliggende operationele groei van 4 tot 5 procent. Verder wil het bedrijf de komende jaren nog eens voor 4 miljard euro aan bezittingen verkopen, bovenop de 2 miljard euro aan bezittingen die eerder werden verkocht. Daarmee stijgt de desinvesteringsdoelstelling tot 6 miljard euro, aldus URW.