Vastned voorziet lager resultaat per aandeel

Het direct resultaat per aandeel bedroeg 2,22 euro, terwijl door Vastned een bandbreedte was gehanteerd tussen 2,15 euro en 2,20 euro. Daarmee is het resultaat exact hetzelfde als in 2017. Voor dit jaar rekent Vastned op een direct resultaat per aandeel van 2 tot 2,10 euro.

Dit vindt DFT-verslaggever Pieter van Erven Dorens:

„De strategie van Vastned om zich uitsluitend te richten op het topsegment in winkelvastgoed, waarvoor soms reusachtige bedragen werden betaald, blijkt voorlopig goed uit te pakken. Die toppanden maken inmiddels 82% van de portfolio uit (Medio 2016: 70%). Leegstand in die panden is er vrijwel niet en de huurinkomsten liepen vorig jaar ook licht op, terwijl ze in de ‘mindere’ tak daalden. De vraag is wel of de lichte groei van de huurinkomsten gehandhaafd blijft als de economie verder afkoelt.”

Vastned wil over 2018 een totaaldividend uitkeren van 2,05 euro per aandeel, zoals eerder al was aangegeven. De bezettingsgraad van de gehele portefeuille van Vastned was eind december 98,6 procent, tegen 98,1 procent eind 2017.