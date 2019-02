Deutsche Börse krikt winst flink op

De aangepaste nettowinst klom met 17 procent tot 1 miljard euro. In januari kwam Deutsche Börse al met een persbericht waarin het bedrijf aangaf positiever te zijn over de jaarwinst dan eerder gedacht. De omzet nam afgelopen jaar met 13 procent toe tot 2,8 miljard euro. Het dividend wordt met 10 procent verhoogd tot 2,70 euro per aandeel.

De Duitse beursexploitant rekent voor dit jaar op een verdere groei van de omzet, met een toename van de aangepaste nettowinst van circa 10 procent.