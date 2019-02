Delta en easyJet praten over Alitalia

Delta en easyJet deden allebei in november vorig jaar definitieve biedingen voor Alitalia. Zondag werd in Italiaanse media nog gemeld dat ze een samenwerking willen aangaan bij de plannen voor Alitalia. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging in 2017 bijna failliet en wordt sindsdien door de overheid overeind gehouden. Samen zouden Delta en easyJet een belang van 40 procent kunnen nemen, terwijl Ferrovie namens Italië grootaandeelhouder blijft.

Het kantoor van de Italiaanse premier Guiseppe Conte schreef in een aparte verklaring dat de regering klaarstaat om mee te doen aan een ,,nieuw Alitalia'' mits het reddingsplan voor de maatschappij duurzaam is en aan de Europese normen voldoet. Naar verluidt heeft vicepremier Luigi Di Maio donderdag een ontmoeting met de bonden bij Alitalia in Rome.

Air France-KLM

EasyJet verklaarde dat er inderdaad gesprekken plaatsvinden rond Alitalia. Volgens de prijsvechter is het niet zeker dat er overeenkomst bereikt zal worden. Als meer bekend is komen later verdere verklaringen, aldus easyJet.

Vorige week werd in Italiaanse media ook gemeld dat Air France-KLM zich terugtrekt uit de plannen voor Alitalia. Dat zou te maken hebben met een diplomatieke rel tussen Rome en Parijs. Air France-KLM zou bij Alitalia optrekken met Delta.