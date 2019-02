Wall Street sluit opnieuw in de plus

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.543,27 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2753,03 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7420,37 punten.

Trump liet weten dat als er genoeg voortgang is geboekt in het handelsoverleg met China, hij de opgeschorte importheffingen niet meteen weer instelt. Eerder had Trump nog gezegd dat op 1 maart een harde deadline afloopt waarop een handelsdeal moest zijn bereikt. Ook uitlatingen van minister van Financiën Steven Mnuchin hielpen het sentiment vooruit. Hij zei dat de handelsgesprekken voorspoedig verlopen.

Grensmuur

Bovendien zou Trump van plan zijn om het akkoord over de financiering van de Amerikaanse overheid te ondertekenen. Dat akkoord waarover Democraten en Republikeinen het eerder deze week eens werden, bevat niet de volledige financiering voor de door Trump gewenste grensmuur met Mexico. Daardoor was het onduidelijk of de president wel zou willen tekenen.

De maker van generieke medicijnen Teva verloor bijna 8 procent. Het Israëlische bedrijf met een Amerikaanse notering zette een verlies in de boeken en voldeed met zijn prognoses niet aan de verwachtingen van analisten.

Tripadvisor

Gamesuitgever Activision Blizzard (plus 7 procent) maakte bekend 8 procent van zijn personeel te ontslaan. Daarmee moet de maker van computerspellen als Call of Duty, Overwatch en Hearthstone weer winstgevender worden. Er komen wel meer ontwikkelaars, maar administratieve en verkoopbanen verdwijnen.

Reiswebsite TripAdvisor leverde 5,7 procent in na tegenvallende resultaten. Ook aanbiedingensite Groupon stelde teleur met cijfers en dook 11 procent in het rood, net als de aanbieder van betaaltelevisie Dish Network (min 7,7 procent). Hotelketen Hilton Worldwide werd beloond voor meevallende prestaties met een plus van 6,5 procent.

De euro noteerde 1,1266 dollar, tegen 1,1280 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 53,98 dollar. Brent kostte 2 procent meer op 63,65 dollar per vat.