Cisco Systems ziet verdere omzetgroei

Het bedrijf zag de inkomsten in het op 26 januari afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar op jaarbasis met 7 procent stijgen tot 12,4 miljard dollar. Dit cijfer is aangepast voor een desinvestering door Cisco vorig jaar. Voor het derde kwartaal voorziet de onderneming een onderliggende omzetgroei van 4 tot 6 procent. Dat is sterker dan analisten in doorsnee verwachten. Cisco profiteert van meer investeringen door bedrijven in IT-infrastructuur.

De nettowinst bedroeg 2,8 miljard dollar. Cisco krikt zijn dividend met 6 procent op en gaat nog eens voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Topman Chuck Robbins sprak in een toelichting van sterke prestaties in het afgelopen kwartaal.