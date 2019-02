’Steekpenningen bij oliebedrijf Curaçao’

,,We zijn geconfronteerd met een onethisch voorstel, we hebben direct onze contacten afgebroken het voorstel als klokkenluider teruggelegd bij de instanties. We willen er niets mee te maken hebben”, reageert Peter Goedvolk, investeerder achter het bedrijf Count.

Dat behoorde, in combinatie met andere ondernemingen, bij de laatste die in aanmerking mochten komen om te bieden op overname van het verzwakte maar belangrijkste oliebedrijf van Curaçao.

Volgens onderzoek waarover het Antilliaans Dagblad schrijft, heeft de directeur van de raffinaderij een medewerker van Count gevraagd om steekpenningen, in ruil voor een gunstige positie in het verkoopproces.

Testen

De directeur van het bedrijf claimt een bedrag genoemd te hebben om Count te testen, meldt de krant. De partijen werden het in zijn bewoording niet eens over het bedrag, waarop de Curaçaose directeur zou hebben afgehaakt.

De raad van commissarissen van Isla heeft volgens het Antilliaans Dagblad het Amsterdamse advocatenkantoor Ivy gevraagd de zaak te onderzoeken. De regering van Curaçao heeft volgens het Antilliaans Dagblad aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dat heeft de zaak in onderzoek.

Goudvolk zegt het rapport te hebben ontvangen en te bestuderen. ,,Wij willen niets met dit soort zaken te maken hebben, de ethiek staat hoog in het vaandel hier. In 35 jaar dat ik deze branche werk, ben ik nooit met dit soort praktijken geconfronteerd”, aldus de investeerder.

Miljoeneninvestering

De verouderde Isla-raffinaderij, waar naar eigen opgaven zo’n vierduizend mensen werken, zou een investering van honderden miljoenen nodig hebben om aan de moderne productie-eisen te kunnen voldoen.

Isla wordt gehuurd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA, dat momenteel in grote betalingsproblemen verkeert.

Goedkoop zegt nog steeds interesse in de raffinaderij te hebben. „We hebben gepoogd het bedrijf te helpen. We zijn nog steeds bereid een oplossing te bieden, maar alleen op een ethische manier”, aldus de Nederlander.

Eerdere problemen

De directeur van het Curaçaose bedrijf werd in november vorig jaar vanwege de affaire al met ’verplichte vakantie’ gestuurd, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Drie jaar geleden stond de raffinaderij ook in een slecht daglicht: een Chinese overnamepoging werd door de regering geblokkeerd op verdenking van corruptie. De directeur werd destijds uit zijn functie ontheven.

De Venezolaanse olieproducent Pdvsa wilde vorig jaar volgens Reuters de Isla-raffinaderij op Curaçao stil leggen zodra daar de bestaande voorraad olie er is uitgeput. Pdvsa probeerde daarmee te voorkomen dat olie die daar ligt in handen komt van het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips, dat beslag heeft gelegd op de raffinaderij.

