Groei voor Japanse economie

Daarvan lijkt Japan nu hersteld, hoewel de wereldwijde handelsspanningen nog wel een zorg blijven. De economie groeide op jaarbasis met 1,4 procent, in lijn met de doorsnee verwachting van economen. In de periode daarvoor was sprake van een economische krimp van 2,6 procent op jaarbasis. Ten opzichte van een kwartaal eerder was overigens sprake van een groei met 0,3 procent.

Van oktober tot en met december groeide de export ten opzichte van een kwartaal eerder met 0,9 procent.