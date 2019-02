Koers Arcadis explodeert na ingrepen

Het heeft 2018 afgesloten met een nettoverlies. Het negatieve resultaat is het gevolg van een afschrijving op de boekwaarde van activiteiten in het Midden-Oosten. Ook in Azië had het bedrijf te maken met tegenwind.

Onder de streep resteerde een nettoverlies van 27 miljoen euro, tegen een winst van 71 miljoen euro in het voorgaande jaar. De omzet steeg vorig jaar 1 procent tot een kleine 3,3 miljard euro.

"Weg omhoog nog niet gevonden"

Dit vindt verslaggever Yteke de Jong:

„Arcadis heeft de weg nog niet omhoog gevonden. Integendeel, door flinke afboekingen op activiteiten in het Midden-Oosten, zit in ingenieursbureau in de rode cijfers. Zorgelijk is dat Arcadis in Azië achteruitboert, een regio die een aantal jaren geleden werd gezien als het een nieuw wingewest. Daar wordt ingegrepen, maar Arcadis lijkt te talmen met een besluit waar ze dat wil doen. Ook lukt het niet om het hoofdpijndossier Brazilië af te sluiten, waar Arcadis al jaren probeert om tegen tientallen milljoenen meerkosten van een biogasinstallatie af te komen.”

Volg @ytekedejong op Twitter

Arcadis zegt fors in te grijpen bij slecht presterende onderdelen en wijst daarbij op de benoeming van nieuwe bestuurders in Azië. In dezelfde regio wil het bedrijf zich scherper richten op kernactiviteiten die winstgevend zijn.