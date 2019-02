SBM verwacht hogere omzet in 2019

Voor dit jaar voorziet SBM een omzet van circa 2 miljard dollar, van 1,7 miljard dollar in 2018. De jaaromzet kwam daarmee uit zoals door het bedrijf zelf was verwacht. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) kwam vorig jaar uit op 784 miljoen dollar, eveneens conform de eigen prognoses. In november schroefde SBM zijn verwachting voor het resultaat op naar meer dan 750 miljoen dollar, terwijl eerder op ongeveer dat bedrag werd gerekend.

SBM gaf aan dat in de markt voor grote FPSO's herstel is te zien en dat in de komende jaren meerdere orders worden verwacht. Het bedrijf is gezien de verwachte vraag onderhandelingen begonnen voor een derde romp onder het Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd. Die onderhandelingen worden waarschijnlijk later dit jaar afgerond, aldus SBM.

Turnkey

Voor de divisie Turnkey werd in 2018 een omzet behaald van 406 miljoen dollar en bij Lease & Operate was dat 1,3 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 301 miljoen dollar, van een min van 203 miljoen dollar in 2017. De orderportefeuille voor de komende jaren stond eind december op 14,8 miljard dollar, met een nettoschuld van 2,4 miljard dollar.

In een toelichting stelt topman Bruno Chabas dat 2018 een belangrijk keerpunt was voor SBM op meerdere fronten. Zo zette het bedrijf een punt achter een langslepende smeergeldaffaire in Brazilië waardoor SBM geen zaken kon doen met staatsolieconcern Petrobras. Inmiddels kan SBM weer meedingen naar opdrachten van Petrobras.

Bestuur

De onderneming uit Schiedam maakte verder bekend de bestuursleden Philippe Barril en Erik Lagendijk te willen herbenoemen, net als de commissarissen Laurence Mulliez, Cheryl Richard en Sietze Hepkema.