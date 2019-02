Verlies NN door kosten inpassen Delta Lloyd

Amsterdam - NN Group heeft het afgelopen kwartaal een verlies in de boeken gezet. Het negatieve resultaat werd grotendeels veroorzaakt door een eenmalige last vanwege het samenvoegen van de eigen leven- en schadeverzekeringstakken met die van Delta Lloyd. Ook de operationele winst van de verzekeraar liep iets terug. NN kondigde verder aan voor maximaal 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.