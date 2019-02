Winst- en omzetgroei voor Ordina

Ordina zette een winst in de boeken van 6,9 miljoen euro, tegen 3,1 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met 4,8 procent naar 358,5 miljoen euro. Daarbij dikte de omzet in Nederland met 1,6 procent aan tot 256,4 miljoen euro en in België met 13,8 procent tot 102,1 miljoen euro.

Topman Jo Maes sprak van een succesvol jaar. Hij constateerde dat in Nederland de marges zijn gestegen en de tarieven verbeteren. Ordina stelt een dividend voor van 0,05 euro per aandeel.