Motor van Rabobank begint te draaien

De met 12% gestegen winst is in zoverre opmerkelijk, omdat de inkomsten van Rabobank met ruim 12 miljard maar een fractie hoger lagen dan in 2017. Daarbij beginnen de belangrijke inkomsten uit rentes, door de aanhoudend negatieve rente bij de Europese Centrale Bank (ECB), langzaam te dalen bij Rabobank. Wel stijgen de inkomsten uit commissies. Daarbij ging de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector omhoog

De hogere winst zorgt er voor dat Rabobank ook de kapitaalbuffers kan verhogen. Door de strengere risicoweging van hypotheken, moet Rabo onder nieuwe toezichteisen meer apart leggen voor mogelijke verliezen. Met 16% voldoet de belangrijkste kapitaalbuffer, de Tier 1, inmiddels behoorlijk aan de doelstellingen. Ook de leverage ratio, het percentage van het eigen vermogen dat banken ten opzichte van hun ongewogen balanstotaal moeten aanhouden, staat met 6,4% ruim boven de huidige eis van 4%.

"Rabobank trekt lange neus"

Dit vindt DFT-verslaggever Ruben Eg:

„Waar ING en ABN Amro de afgelopen week dalende winstcijfers presenteerden, daar overhandigt Rabobank vandaag een behoorlijke winstsprong. Hiermee kan Rabo een lange neus trekken naar de concurrentie. Of de coöperatieve bank de tegelijk flink dalende kosten kan doortrekken als de economie afzwakt, zal de komende jaren moeten blijken.”

Bij Rabobank nam de winstgevendheid in drie jaar tijd met ongeveer een kwart toe. De belangrijke indicator, het rendement op eigen vermogen, ging van 5,5% in 2015 naar 7,4% vorig jaar. Toch ligt dit percentage ver achter die van ABN Amro (11,4%) en ING (11,2%) uit 2018.

„2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst”, zegt topman Wiebe Draijer. In de komende jaren blijft het verder terugdringen van de kosten wel noodzakelijk. Ook heeft de bank naar eigen zeggen extra investeringen nodig in digitalisering, risicobeheer en het voldoen aan regelgeving. In eerdere jaren schrapte Rabobank vanwege die digitalisering al duizenden banen.