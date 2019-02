DSM haalt doelstellingen met recordjaar

De omzet steeg van €8,6 miljard in 2017 naar €9,3 miljard afgelopen jaar, exact in lijn met wat analisten verwachtten. De nettowinst was met €1,03 miljard zelfs een fractie hoger dan wat marktvorsers voorspelden.

DSM voldoet met een winstmarge op investeringen van 13,3% en een groei van het bedrijfsresultaat van 10% helemaal aan de strategie de driejarige strategie die het concern in 2015 had uitgestippeld.

"DSM weet aandeelhouder in de watten te legggen"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„DSM overtreft zijn ambities en weet aandeelhouders ook nog eens in de watten te leggen met een mooi dividend. Hierover kan alleen tevredenheid heersen.”

Het bedrijfsresultaat (Ebitda) kwam uit op €1,8 miljard. Daarvan is €290 miljoen veroorzaakt door een extra verkoop van vitamine A en E als gevolg van een brand bij de vitaminefabriek van BASF, waardoor de productie bij de Duitsers lange tijd heeft stilgestaan.

DSM profiteerde van de extra hoge prijzen van vitamine en een hogere verkoopvolume. Zonder dat effect zou de ebitda zijn uitgekomen op €1,5 miljard. Overigens is dat effect in het vierde kwartaal langzaam weggeëbd en draait de productielocatie van BASF alweer volop.

All met al kijkt ceo Feike Sijbesma grote tevredenheid terug. ,,Dit is een recordjaar geweest, waarin wij onze strategie 2016-2018 succesvol hebben afgerond, onze ambitieuze financiële een duurzaamheidsdoelen hebben overtroffen.”

De aandeelhouders zien hun dividend per aandeel dan ook met een kwart stijgen tot €2,30 per aandeel. Dat 10 cent meer dan waarop analisten hadden gerekend.