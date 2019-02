Crédit Agricole verdubbelt winst

De bank behaalde in de laatste drie maanden van 2018 een nettoresultaat van bijna 1,1 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling van de winst in dezelfde periode een jaar eerder en ruim boven de verwachtingen van analisten. De baten stegen op jaarbasis van 4 procent tot 4,85 miljard euro.

Die stijging is onder meer te danken aan activiteiten in Italië, waar de Fransen in 2017 drie banken overnamen. Tegelijkertijd had de zakenbankdivisie van Crédit Agricole, evenals concurrent BNP Paribas, last van tumult op de financiële markten. De baten van dit onderdeel daalden daardoor met ruim 29 procent,