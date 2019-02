'Bredere visie voor Aegon ontbreekt'

De kenners wezen wat betreft de resultaten over 2018 op zwakheid in de Verenigde Staten en een moeilijk jaar. Ze hanteren een buy-advies op het aandeel.

Mediobanca omschreef de nieuwe financiële doelen juist als ,,sterk''. Voor de jaren 2019 tot 2021 streeft het bedrijf naar een kapitaalaanwas van 4,1 miljard euro. Dat is iets meer dan waar Mediobanca op had gerekend. De andere doelen zijn in lijn met de verwachtingen van de analisten. Aegon mikt er verder op 45 tot 55 procent als dividend naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Het rendement op eigen vermogen bedraagt naar verwachting meer dan 10 procent op jaarbasis.

ING (hold) noemt de onderliggende resultaten lager dan voorzien. Het plan voor de komende jaren is zoals voorzien. Het aandeel Aegon stond donderdag omstreeks 09.45 uur 5,5 procent lager op 4,35 euro.