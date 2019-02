Bottelaar CCEP boert goed door hogere prijzen

Nu is het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk genoteerd aan Euronext London. De verhuizing naar een andere beurs in Londen gaat niet ten koste van de andere noteringen van CCEP in Amsterdam, New York en de Spaanse beurzen in Madrid, Barcelona, Bilbao en Valencia. Met de notering bij LSE per 28 maart moet het makkelijker worden voor investeerders om CCEP te vinden, waardoor de handel kan toenemen.

CCEP zag zijn verkoopvolumes met 1 procent dalen, maar dat werd gecompenseerd door een hogere verkoopprijs per eenheid. Die ontwikkeling, die past binnen het streven om meer winstgevende producten te verkopen, deed zich ook in het laatste kwartaal voor. De nettowinst in 2018 zakte onder meer door reorganisatiekosten van 260 miljoen euro tot 134 miljoen euro.