Belegger schrikt van consument VS

De AEX stond om kwart over vier 0,3% lager op 534,5 punten. Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van Unilever (€0,36) en Shell ($0,47), wat ongeveer twee punten kost, schommelde de index rond het slot van woensdag.

De AMX steeg 1,1% naar 737 punten.

De meeste Europese beurzen leverden eerdere winsten in. De Duitse DAX verloor 0,5%. De Franse CAC-40 stond onveranderd.

De Amerikaanse beursgraadmeters zijn lager van start gegaan. Na drie kwartier handel had de Dow Jones-index 0,4% ingeleverd en de Nasdaq-index 0,1%.

Aandelen gingen in de verkoop na het nieuws om half drie dat de detailhandelsverkopen in de VS december met 1,2% zijn teruggevallen, de grootste krimp in ruim negen jaar. „Dit is een behoorlijke tegenvaller, zeker omdat op een kleine plus was gerekend. Het duidt erop dat de voor de economie belangrijke consumenten het lastiger beginnen te krijgen”, meldt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING.

Hij constateert dat obligatiebeleggers negatiever tegen de wereldeconomie aankijken dan aandelenbeleggers. „De sterke terugval van de 10-jarige rentes in onder meer de VS, Duitsland en Japan wijst op een vlucht naar veilige havens.”

De hoop dat de VS en China binnenkort een handelsdeal zullen sluiten, hield het verlies op de aandelenbeurzen binnen de perken. De Amerikaanse president Donald Trump lijkt namelijk bereid de deadline van 1 maart voor het het verhogen van importtarieven op Chinese goederen met zestig dagen te verlengen. Wiersma: „Ik denk dat er iets van een deal zal komen om de goede wil te tonen. De kans op een allesomvattend akkoord is echter klein, omdat het bereiken van overeenstemming op het gebied van onder meer intellectueel eigendom meer tijd kost.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities maant beleggers tot enige voorzichtigheid. Hij wijst erop dat het goede nieuws over de vorderingen in het handelsoverleg inmiddels is ingeprijsd en is er niet van overtuigd dat de economische afkoeling tijdelijk is. „De gevaren van een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China alsook een harde Brexit zijn niet geweken. Het is dus nog nog maar de vraag of de economische groei weer gaat aantrekken.”

DSM en Arcadis gewild

Chemiebedrijf DSM won maar liefst 7,6%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers.

De cijfers van NN Group vielen eveneens in de smaak. De verzekeraar klom 1,2%.

Branchegenoot Aegon werd juist 5,7% teruggezet op zijn kwartaalcijfers.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 5,6%. Het vastgoedconcern meldde een hogere jaarwinst, maar gaf een teleurstellende prognose.

Ingenieursbureau Arcadis blonk bij de middelgrote fondsen uit met een plus van 18%, na de publicatie van zijn resultaten. KBC waardeert het sterke werkkapitaal en de goede kasstroom.

SBM Offshore (+7,2%) verwacht bij zijn kwartaal- en jaarresultaten dit jaar een hogere omzet te boeken dan afgelopen jaar, met een iets lager bedrijfsresultaat. De maritiem oliedienstverlener verdubbelt zijn dividend en koopt eigen aandelen in, wat het tot een uitstekend resultaat maakte, aldus KBC.

De in de AScX-index opgenomen automatiseerder Ordina won 5,5%, na de publicatie van meevallende jaarcijfers. Vastned verloor 8%, in reactie op zijn sombere prognose.

De koers van de Rabobank Certificaten klom op de lokale markt met 0,5%. De bank heeft de winst in 2018 duidelijk opgevoerd.

Coca-Cola European Partners pakte er 0,6% bij, na de publicatie van jaarcijfers die geheel aan de verwachtingen voldeden. De frisdrankbottelaar liet zich positief uit over 2019 en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan.

