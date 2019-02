Economische groei zwakt een beetje af

In 2017 was nog sprake van een groei van 2,9%. ,,De groei zwakt wat af. Het hoogtepunt van de conjunctuur is voorbij”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Maar we doen het nog altijd beter dan de landen om ons heen. Bovendien hebben we te maken met de op één na hoogste groei in tien jaar tijd.”

Het vertrouwen van consumenten en producenten is ook in januari iets gedaald. Volgens Van Mulligen heeft dat onder meer te maken met de Brexit, een mogelijke handelsoorlog en de politieke onrust in bepaalde Europese landen. ,,Daarom zijn consumenten en producenten iets minder positief.”

De tekst gaat verder onder de graphic.

De economische groei is vooral te danken aan de consumtpie en de investeringen. Ook het handelssaldo droeg positief bij, maar minder sterk dan in 2007.

De consumptie steeg vorig jaar met 2,5%. Huishoudens gaven vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten. Verder hebben consumenten meer besteed aan diensten zoals de horeca, vervoer en communicatie.

De investeringen groeiden met 4,8% en dat is iets lager dan de 6,1% in 2017. Vooral de investeringen in gebouwen en woningen zijn gegroeid. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in auto’s, machines en installaties.

De export viel vorig jaar flink terug. De uitvoer van goederen en diensten groeide 2,7% minder dan in 2017. Nederlandse bedrijven exporteerden meer transportmiddelen, machines en apparaten.