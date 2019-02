'Kasstroom Arcadis beter dan verwacht'

Amsterdam - Arcadis heeft over het voorbije kwartaal de verwachtingen rond de vrije kasstroom en het werkkapitaal duidelijk overtroffen. Tegelijkertijd was de omzetgroei van het advies- en ingenieursbureau grotendeels zoals verwacht, terwijl de winstgevendheid iets beneden de verwachtingen was. Daarmee presenteerde Arcadis ,,gemengde'' resultaten, schrijft KBC Securities in een rapport.