Grootverbuikers post willen aanpak postmarkt

Van de hele postmarkt bestaat 90 procent uit zakelijke post. Door de kosten uit smeren over alle gebruikers en niet meer alleen over de postzegelkopers moet de stijging van de postzegelprijs worden beteugeld. Een consolidatie van de postmarkt door het samenvoegen van de twee grootste netwerken, die van PostNL en Sandd, is dan ook niet meer nodig. Bovendien kan dan de vijfdaagse bezorging worden gehandhaafd.

In de afgelopen tien jaar is de prijs die consumenten betalen voor een postzegel verdubbeld en het einde van die trend lijkt niet in zicht. Daarmee komt de betaalbaarheid van de zogeheten universele postdienst voor consumenten en het midden- en kleinbedrijf steeds verder onder druk. Dit raakt ook de belangen waar de VGP voor staat.