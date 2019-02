Sanoma verkoopt belang Linda aan Linda

)

Dat meldt de uitgever uit Hoofddorp donderdag.

Linda de Mol is zelf mede-eigenaar maar ook het gezicht achter Linda-magazine, met een eigen website, website en evenementen.

De presentatrice en ondernemer die het merk in vijftien jaar uitbouwde trekt samen op met televisieproductiebedrijf Talpa Network, eigendom van tv-producent John de Mol, aldus Sanoma.

Onlangs stapte zij over naar tv-zender SBS van haar broer.

Talpa wordt hiermee mede-eigenaar van Mood for Magazines. De deal gaat per 1 maart in.

Linda de Mol noemt in een reactie Sanoma „een goed huis”. Ze stelt echter dat „de mogelijkheden die Talpa Network nu bied beter passen bij de groeiambities van het mediamerk LINDA”.

