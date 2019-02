'Solide resultaten voor Ordina'

Zo was de gerapporteerde bedrijfswinst (ebitda) iets slechter dan ING had voorzien. Ook lijkt er nog werk aan de winkel op het vlak van productiviteit, aldus de marktvorsers. Daartegenover staat dat de marge in België significant toenam. Verder is de kapitaalpositie hoger dan verwacht. Ook gunstig is de netto-instroom van nieuwe arbeidskrachten. Volgens ING kan dat voor nieuwe groei zorgen.

ING handhaaft zijn koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 2,20 euro. Op de beurs in Amsterdam noteerde Ordina donderdagochtend na ruim een uur handelen 0,5 procent hoger op 1,62 euro.