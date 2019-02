'Te hoge schuldenlast voor megafusie Unibail'

Om de schuldenlast terug te dringen, wil URW meer bezittingen afstoten. Het concern stelt zich ten doel in totaal 6 miljard euro aan activa van de hand te doen, waarvan 4 miljard euro nog moet worden verdiend. ING verwacht dat deze maatregel in combinatie met andere negatieve ontwikkelingen op de lange termijn de groei van de winst per aandeel drukt. Zo neemt de overname over de jaren tot 2023 een hap van 15 procent uit de winst per aandeel, denken de analisten.

URW schetste volgens de bank bij zijn jaarcijfers over het algemeen een beeld van sterke huurinkomstengroei en stabiele waarderingen van het vastgoed, hoewel zich bij het rendement op de bezittingen de eerste tekenen van teruggang aandienen. Dit is niet verrassend, en vergelijkbaar met de ontwikkelingen bij branchegenoot Klépierre, stelt ING.

De bank hanteert een buy-advies en koersdoel van 255 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.15 uur 3,3 procent lager op 146,52 euro.