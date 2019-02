Column: Doldwaze dollardagen

Het lijkt wel alsof niets de Amerikaanse dollar meer kan raken. De munt is de afgelopen negen maanden met ruim 10% gestegen ten opzichte van de euro. Aanvankelijk wekte die opmars weinig verbazing. De dollar had de wind in de rug van een gestaag oplopende rente. Daar komt bij dat de munt steeds meer in trek was als veilige haven in angstige tijden, die aanbraken door de oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De laatste weken ziet de wereld er opeens heel anders uit. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft plannen voor nieuwe renteverhogingen op de lange baan geschoven, terwijl een einde aan de handelsoorlog in zicht lijkt te komen.

Indrukwekkende reeks

De omslag in het marktklimaat deert de dollar vreemd genoeg niet. Ook andere zaken krijgen geen grip op de Amerikaanse munt, zoals het gedeeltelijk stilvallen van de overheid in de Verenigde Staten door de wekenlang durende shutdown. Een paar dagen geleden won de dollar voor maar liefst de achtste handelsdag op rij terrein ten opzichte een mandje met daarin de belangrijkste andere valuta’s. Het was de eerste keer in meer dan drie jaar dat de munt een dergelijke reeks neerzette. Wat gaat er schuil achter de ogenschijnlijk onstuitbare dollaropmars?

Recessievrees

Een belangrijke reden voor de dollarkracht is het wegebben van de vrees voor een Amerikaanse recessie in 2019. Die angst speelde ook een grote rol bij de onrust op financiële markten in de laatste weken van vorig jaar. Dankzij de goede vooruitgang in het handelsoverleg met China en door indrukwekkende economische cijfers, verdwijnt het gevaar van een recessie naar de achtergrond. Begin deze maand werd nog bekend dat er in januari maar liefst 304.000 banen zijn bijgekomen. Dat is het hoogste groeitempo in bijna een jaar – en bepaald geen aanwijzing voor een afkoelende economie.

Enorme overheidsschuld

Toch is het twijfelachtig of de dollar de opmars nog lang kan voortzetten. De kracht van de munt is namelijk voor een deel ook de zwakte van andere valuta’s. Die zwakte houdt nieuw eeuwig aan. Als bijvoorbeeld een harde Brexit wordt afgewend, kan het Britse pond flink stijgen. Ook de euro kan opveren als duidelijk wordt dat achter de economische afkoeling in de tweede helft van 2018 veel eenmalige factoren schuilgaan. De lage waterstand na de extreem droge zomer speelde bijvoorbeeld het vrachtvervoer en de water intensieve chemische industrie parten. Tegelijkertijd viel de productie in de belangrijke Duitse auto-industrie tijdelijk terug als gevolg van nieuwe emissie-wetgeving. Ten slotte raakt het positieve effect van de Amerikaanse belastingverlagingen van vorig jaar langzaam uitgewerkt. Voor de dollar kan de rest van 2019 er wel eens heel anders uitzien dan de eerste twee maanden.

